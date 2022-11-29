ЧВК Вагнера вербует заключенных в тюрьмах Центральноафриканской Республики

19:39 29 ноября Киев, Украина

Схема вербовки заключенных для войны в Украине набирает обороты и преобретает глобальных характер. Печально известная ЧВК "Вагнера" освобождает преступников из тюрем Центральноафриканской Республики (ЦАР) и перебрасывает за границу, в частности в Мали и в Украину.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров ЦАР.

По данным издания, вагнеровцы вербуют десятки повстанцев, которые содержались под стражей, в том числе за убийства и изнасилования женщин и детей. По словам офицеров, многие из новобранцев — террористы, которые контролировали значительную часть территории ЦАР на протяжении примерно десяти лет в ходе гражданской войны, применяли насилие к гражданским лицам и запугивали их.



Офицер, работающий в военном штабе в Банги, столице ЦАР, рассказал, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать заключенных в октябре.

«Никто не может остановить их, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят», — сказал собеседник The Daily Beast.

Другой военный сообщил The Daily Beast, что повстанцы, освобожденные российскими наемниками, будут работать за границей.

«Они [вагнеровцы] сказали, что им срочно нужны люди в Мали и в Украине, — сказал офицер, который работает с армией ЦАР. — Я думаю, что более 20 человек, которых мы удерживали [за очень серьезные преступления], были освобождены».

Хотя задержанные находятся под стражей местных сил, наемники ЧВК Вагнера, которые активно действуют в ЦАР с тех пор, как местное правительство обратилось к россии за помощью в обеспечении безопасности и поставках оружия в 2017 году, оказывают влияние на органы безопасности центральноафриканской страны.



ЧВК "Вагнера" начало вербовать людей в российских колониях летом этого года. Осужденные в августе рассказывали The Insider, что владелец ЧВК, уголовник-рецидивист евгений пригожин, лично вербует заключенных в российских колониях, предлагая освобождение через полгода за участие в военных действиях в Украине.



Пригожин был судим за кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Его наемники участвуют во множестве операций за рубежом, во многих случаях (как, например, при вторжении в Украину) — под прямым командованием ГРУ. Он получил прозвище «повар путина» из-за того, что занимался организацией кремлевских обедов. Также один из основателей ЧВК финансирует «Агентство интернет-исследований» — крупнейшую «фабрику троллей» в россии.





