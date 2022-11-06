ЧВК Вагнера потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников - ISW

09:40 06 ноября Киев, Украина

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российская ЧВК Вагнера потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, и только за последние два месяца ликвидировали более 500 заключенных, завербованных в подразделения Вагнера.

Владелец российской частной военной компании Вагнера, известный как бизнесмен и "повар путина", Евгений Пригожин продолжает полагаться на осужденных в комплектовании своих рядов для отправки на войну в Украину, а вместе с тем пытается расширить свое влияние в регионах россии.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, Пригожин отказался комментировать вопрос журналиста о продолжающейся вербовке в колониях Красноярского края, хотя раньше открыто обсуждал с российскими СМИ участие заключенных в войне.

"Украинские разведчики также ранее сообщали, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили войска Вагнера, на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", - пишут аналитики ISW.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и ЧВК Вагнера сбежали во Францию и дают показания.

В сеть выложили видео, как "повар путина" вербует зэков для войны в Украине.