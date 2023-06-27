ЧВК "Вагнер" обязали разоружиться и сдать всю боевую технику минобороны рф

11:45 27 июня Киев, Украина

Минобороны россии сообщает, что идет подготовка к передаче оружия и военной техники ЧВК "Вагнер" в подразделения вооруженных сил рф.

О том, какая именно техника и в каком количестве имеется в распоряжении ЧВК Вагнера , минобороны рф не сообщает. Однако во время захвата военных объектов в Ростове-на-Дону наемники использовали танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР).

В этой новости все прекрасно, рашисты грозились "демилитаризировать" Украину, а пришлось разоружать своих же головорезов.

Также федеральная служба безопасности россии закрыла уголовное производство о вооруженном мятеже с участием наемников ЧВК "Вагнер" во главе с евгением пригожиным.

Как сообщили в Центре общественных связей фсб, "при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".