06:55 09 августа Киев, Украина





Об этом Энтони Блинкен сказал в комментарии BBC.



После свержения действующего президента Мохамеда Базума почти две недели назад страной руководит хунта. Лидеры переворота обратились за помощью в ЧВК "Вагнер", которая присутствует в Мали.



Блинкен сказал, что он не считает, что россия или ЧВК "Вагнер" спровоцировали переворот в Нигере. Однако Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что ЧВК "Вагнер" "пользуется нестабильностью в Нигере". Но в то же время, он не считает, что именно рф спровоцировала госпереворот в стране.Об этом Энтони Блинкен сказал в комментарии BBC.После свержения действующего президента Мохамеда Базума почти две недели назад страной руководит хунта. Лидеры переворота обратились за помощью в ЧВК "Вагнер", которая присутствует в Мали.Блинкен сказал, что он не считает, что россия или ЧВК "Вагнер" спровоцировали переворот в Нигере. Однако США обеспокоены тем, что эта группировка "может проявить себя" в некоторых частях региона Сахель.

"Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было спровоцировано россией или "вагнеровцами", но они пытались воспользоваться этим. Куда бы ни пришла эта ЧВК "Вагнер", повсюду вслед за ней идут смерть, разрушение и эксплуатация", - сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что это "повторение случившегося в других странах, где они ("вагнеровцы" — ред.) не принесли с собой ничего, кроме плохого".