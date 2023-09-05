ЧВК "Вагнер" использует нестабильность в Нигере - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что ЧВК "Вагнер" "пользуется нестабильностью в Нигере". Но в то же время, он не считает, что именно рф спровоцировала госпереворот в стране.
Об этом Энтони Блинкен сказал в комментарии BBC.
После свержения действующего президента Мохамеда Базума почти две недели назад страной руководит хунта. Лидеры переворота обратились за помощью в ЧВК "Вагнер", которая присутствует в Мали.
Блинкен сказал, что он не считает, что россия или ЧВК "Вагнер" спровоцировали переворот в Нигере. Однако США обеспокоены тем, что эта группировка "может проявить себя" в некоторых частях региона Сахель.
Об этом Энтони Блинкен сказал в комментарии BBC.
После свержения действующего президента Мохамеда Базума почти две недели назад страной руководит хунта. Лидеры переворота обратились за помощью в ЧВК "Вагнер", которая присутствует в Мали.
Блинкен сказал, что он не считает, что россия или ЧВК "Вагнер" спровоцировали переворот в Нигере. Однако США обеспокоены тем, что эта группировка "может проявить себя" в некоторых частях региона Сахель.
Госсекретарь США добавил, что это "повторение случившегося в других странах, где они ("вагнеровцы" — ред.) не принесли с собой ничего, кроме плохого".
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