ЧВК "Вагнер": Беларусь передала боевиков России

"Вагнеровцы", которые были задержаны в Минске, по решению главы Беларуси переданы в руки Кремля, на данный момент они находятся на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ
РБ передала 32 боевика, еще один боец остался в Беларуси, так как кроме российского, у него есть еще и белорусский паспорт.
Напомним, в конце июля в Беларуси задержали боевиков в российской частной военной компании «Вагнер». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Экстрадицию задержанных боевиков «Вагнера» обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский.
Позже Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных «вагнеровцев».
Тажке отметим, Украина направила Беларуси официальный запрос о выдаче некоторых задержанных на территории республики в конце июля лиц, которые относится к частной военной компании «Вагнер».
12 августа Офис генпрокурора также направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 задержанных, которые относятся к частной военной компании «Вагнер». Но, к сожалению, запросы Украины о выдаче российских боевиков так и не были удовлетворены.
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