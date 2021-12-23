ЧВК "Вагнер": Беларусь передала боевиков России

20:29 14 Август Киев, Украина

"Вагнеровцы", которые были задержаны в Минске, по решению главы Беларуси переданы в руки Кремля, на данный момент они находятся на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ