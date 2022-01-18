Чудеса египетского маркетинга: в Шарм-эль-Шейхе появились свои "АТБ" и "Эпицентр"

15:56 03 Май Киев, Украина

Предприимчивые продавцы египетского курорта Шарм -эль-Шейх решили попробовать новый способ привлечь покупателей, разместив на своих магазинах огромные вывески с логотипами известных украинских супермаркетов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Анна Романова.