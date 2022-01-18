Чудеса египетского маркетинга: в Шарм-эль-Шейхе появились свои "АТБ" и "Эпицентр"
15:56 03 Май Киев, Украина
Предприимчивые продавцы египетского курорта Шарм
-эль-Шейх решили попробовать новый способ привлечь покупателей, разместив на своих магазинах огромные вывески с логотипами известных украинских супермаркетов.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook Анна Романова.
"Египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии украинских торговых марок", - написала она и опубликовала фото.
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