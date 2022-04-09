Чуда не произошло: в Минске умер избитый мужчина

Что произошло на «площади Перемен?»

В то время, как в милиции утверждают, что в избиении молодого человека силовики не участвовали, соседи погибшего рассказывают про странных людей в масках, балаклавах и микроавтобусы, как во время протестов, которые появились вечером 11 ноября на Площади перемен, они начали снимать бело-красно-белые ленточки, которыми жители двора украсили дворовую площадку. Одна из свидетельниц назвала их «тихарями».

Роман Бондаренко был одним из тех, кто вышел и на словах пытался убедить приезжих этого не делать.

«Рома отклонялся, но не отбивался! Но тихарь схватил его, начал крутить. И получилось так, что он сильно толкнул Рому на детскую металлическую лесенку и насел на него. И тут у этого тихаря выпал телефон», — рассказала свидетельница Юлия.

Ее голос слышно на видео — она кричит, чтобы Роман снял маску с нападавшего. После этого избивавший убежал. Зато появились два других человека.

«И эти, которые выбежали, взяли Рому, понесли за руки и ноги, махнули бусу, чтобы тот подъехал. Рому забросили внутрь машины. Чтобы бус трясся, не видела. Забросили, и бус сразу уехал», — говорит свидетельница.

Ночью в больницу Роман поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.