Чуда не произошло: в Минске умер избитый мужчина

21:16 12 ноября Киев, Украина

Сегодня, в 20:00 в реанимации скончался Роман Бондаренко, который накануне был избит в Минске неизвестными людьми в масках.
 
Что произошло на «площади Перемен?»
В то время, как в милиции утверждают, что в избиении молодого человека силовики не участвовали, соседи погибшего рассказывают про странных людей в масках, балаклавах и микроавтобусы, как во время протестов, которые появились вечером 11 ноября на Площади перемен, они начали снимать бело-красно-белые ленточки, которыми жители двора украсили дворовую площадку. Одна из свидетельниц назвала их «тихарями».
 
Роман Бондаренко был одним из тех, кто вышел и на словах пытался убедить приезжих этого не делать.
«Рома отклонялся, но не отбивался! Но тихарь схватил его, начал крутить. И получилось так, что он сильно толкнул Рому на детскую металлическую лесенку и насел на него. И тут у этого тихаря выпал телефон», — рассказала свидетельница Юлия.
Ее голос слышно на видео — она кричит, чтобы Роман снял маску с нападавшего. После этого избивавший убежал. Зато появились два других человека.
«И эти, которые выбежали, взяли Рому, понесли за руки и ноги, махнули бусу, чтобы тот подъехал. Рому забросили внутрь машины. Чтобы бус трясся, не видела. Забросили, и бус сразу уехал», — говорит свидетельница.
Ночью в больницу Роман поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.
“Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет, нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках”, — рассказала Ольга, сестра Романа Бондаренко.
Позже Ольга рассказала, что по последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40.
“В 20:00 близкие сообщили, что Роман умер”, — говорится в сообщении.
После сообщения о смерти на “Площади Перемен” стали собираться люди. Они несут цветы и свечи.
 