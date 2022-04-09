Чуда не произошло: в Минске умер избитый мужчина

Сегодня, в 20:00 в реанимации скончался Роман Бондаренко, который накануне был избит в Минске неизвестными людьми в масках.
Что произошло на «площади Перемен?»
В то время, как в милиции утверждают, что в избиении молодого человека силовики не участвовали, соседи погибшего рассказывают про странных людей в масках, балаклавах и микроавтобусы, как во время протестов, которые появились вечером 11 ноября на Площади перемен, они начали снимать бело-красно-белые ленточки, которыми жители двора украсили дворовую площадку. Одна из свидетельниц назвала их «тихарями».
В то время, как в милиции утверждают, что в избиении молодого человека силовики не участвовали, соседи погибшего рассказывают про странных людей в масках, балаклавах и микроавтобусы, как во время протестов, которые появились вечером 11 ноября на Площади перемен, они начали снимать бело-красно-белые ленточки, которыми жители двора украсили дворовую площадку. Одна из свидетельниц назвала их «тихарями».
Роман Бондаренко был одним из тех, кто вышел и на словах пытался убедить приезжих этого не делать.
Ее голос слышно на видео — она кричит, чтобы Роман снял маску с нападавшего. После этого избивавший убежал. Зато появились два других человека.
Ночью в больницу Роман поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.
Позже Ольга рассказала, что по последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40.
После сообщения о смерти на “Площади Перемен” стали собираться люди. Они несут цветы и свечи.
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