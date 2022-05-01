Чтобы обойти санкции, Россия пытается привлечь другие страны - разведка

Пытаясь выжить под мощным санкционным прессом, РФ забывает о своих бравадах по поводу санкций и судорожно ищет экономические щели, чтобы вывернуться и выжить. Для минимизации разрушительных последствий экономических санкций Россия пытается привлечь другие страны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сообщается, что под влиянием международных экономических санкций экономика РФ уже ощутимо деградирует, особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.
В отчете разведки отмечается, что во избежание санкционных ограничений РФ пытается привлечь третьи страны.
Для достижения целей Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки.
Армения, в частности, создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в ИТ-сфере.
Сообщается также, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны АО Ульяновский механический завод привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.
Напомним, Зеленский предложил вводить санкции против каждого государства, которое будет помогать России торговать нефтью.
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