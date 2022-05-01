Чтобы обойти санкции, Россия пытается привлечь другие страны - разведка

10:06 01 мая Киев, Украина

Пытаясь выжить под мощным санкционным прессом, РФ забывает о своих бравадах по поводу санкций и судорожно ищет экономические щели, чтобы вывернуться и выжить. Для минимизации разрушительных последствий экономических санкций Россия пытается привлечь другие страны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что под влиянием международных экономических санкций экономика РФ уже ощутимо деградирует, особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

В отчете разведки отмечается, что во избежание санкционных ограничений РФ пытается привлечь третьи страны.

"По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам Кремля", - уточняет ГУР Минобороны.

Для достижения целей Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки.

"Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территориях этих стран уже создано более 200 компаний", - говорится в сообщении.

Армения, в частности, создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в ИТ-сфере.

"С начала широкомасштабной злости России против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. русских людей и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран - Армению и Россию", - сообщают в ГУР.

Сообщается также, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны АО Ульяновский механический завод привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.

"До вторжения РФ закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа Бук и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа Тунгуска, а снабжение этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным", - сообщают разведчики.

Напомним, Зеленский предложил вводить санкции против каждого государства, которое будет помогать России торговать нефтью.