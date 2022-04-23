Чтоб уменьшить нашествие талибов, в Афганистане ввели комендантский час

10:04 25 июля Киев, Украина

С целью предотвращения ночных "вылазок" талибов, почти во всех провинциях Афганистана с десяти вечера и до четырех утра будет введен комендантский час

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Ахмет Зия, сообщило накануне Анадолу.



По его словам, комендантский час будет действовать с 22:00 до 04:00 в 31 из 34 афганских провинций.



"Решение не затронет столицу Кабул, а также провинции Нангархар и Панджшер. Комендантский час вводится с целью предотвращения ночных вылазок талибов, так как большая часть атак приходится на ночное время суток", – сообщил он.



Зия подчеркнул, что данное решение является временной мерой и призвал сограждан соблюдать запрет.



