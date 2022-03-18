Что значит выход России из Совета Европы?

Решение покинуть Совет Европы было принято накануне голосования резолюции ПАСЕ, которая должна была начать процедуру полного исключения России из этой организации.
В случае утверждения текста, Совет Европы также официально признает оккупацию Приднестровья и факт российской агрессии против Молдовы.
В Москве заявили, что не будут ждать принятия очередной «русофобской резолюции» и сами подали заявление о выходе. Кроме того, Петр Толстой заявил о намерении денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
Это означает, что Россия официально решила перестать членом организации, которая объединяет все европейские государства, признающие принцип верховенства права.
Конвенция же, которую в России планируют денонсировать, в частности запрещает пытки и бесчеловечное отношение, смертную казнь, рабство, дискриминацию в совершении прав и свобод, наказание без закона. Кремль ясно показал россиянам, что он о них думает.
Россия превращается в клетку, большинство жителей которой сами себя в ней заперли.
В случае утверждения текста, Совет Европы также официально признает оккупацию Приднестровья и факт российской агрессии против Молдовы.
В Москве заявили, что не будут ждать принятия очередной «русофобской резолюции» и сами подали заявление о выходе. Кроме того, Петр Толстой заявил о намерении денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
Это означает, что Россия официально решила перестать членом организации, которая объединяет все европейские государства, признающие принцип верховенства права.
Конвенция же, которую в России планируют денонсировать, в частности запрещает пытки и бесчеловечное отношение, смертную казнь, рабство, дискриминацию в совершении прав и свобод, наказание без закона. Кремль ясно показал россиянам, что он о них думает.
Россия превращается в клетку, большинство жителей которой сами себя в ней заперли.
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