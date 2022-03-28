Что ждет космическую отрасль России?

20:14 28 марта Киев, Украина





Последней свое решение озвучила Япония — она ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в



В ответ на это Дмитрий Рогозин заявил, что проблем у России нет — полное импортозамещение на подходе. Якобы на сроках создания космических аппаратов санкции не скажутся. В придачу в качестве ответочки ввел собственные санкции: объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США и пригрозил отказом от вывода на орбиту спутников OneWeb.



Как Россия обхитрила сама себя: С первых дней после вторжения России в Украину, в отношении страны-агрессора начали вводиться санкции . Сначала выступил Евросоюз с заявлением о прекращении экспорта технологий для авиационной и космической отраслей. Потом то же самое сделала Великобритания. Ограничения ввели и США.Последней свое решение озвучила Япония — она ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в «Роскосмос» В ответ на это Дмитрий Рогозин заявил, что проблем у России нет — полное импортозамещение на подходе. Якобы на сроках создания космических аппаратов санкции не скажутся. В придачу в качестве ответочки ввел собственные санкции: объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США и пригрозил отказом от вывода на орбиту спутников OneWeb.Как Россия обхитрила сама себя:

Двигатели РД-180 (для ракеты Atlas-5) и РД-181 (для первой ступени ракеты Antares), которых лишатся Штаты, не очень-то им и нужны. Тем более когда есть более выгодная альтернатива – отправка грузов на МКС силами SpaceX. Пуск Falcon 9 оценивается в $62 млн (без учета корабля Dragon), а Antares – в $80-85 млн (без учета Cygnus). В результате NASA сэкономит десятки миллионов долларов.

НПО «Энергомаш», входящая в состав «Роскосмоса», после отказа поставлять двигатели в США потеряет треть своей выручки. Это примерно 10-13 млрд рублей в год.

Отказ от вывода спутников OneWeb для «Роскосмоса» означает потерю единственного крупного коммерческого заказчика. Контракт, заключенный еще в 2015 году, предусматривает 21 пуск ракеты-носителя «Союз-2» за $1,2 млрд. Запущено было только 13. И тут «Роскосмосу» быстро нашлась замена — опять же SpaceX Илона Маска. Тот факт, что OneWeb является конкурентом StarLink, не помешал.

Отказ от использования космодрома «Куру» во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству, означает потерю 6 уже законтрактованных пусков. «Союзы» больше не выведут навигационные спутники Galileo, спутники мониторинга за земной поверхностью Sentinel-1C и EarthCARE, телескоп Euclid и серию из 6 метеорологических спутников MetOp-SG.

Остановлена программа ExoMars — совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и «Роскосмоса» по изучению Красной планеты. «Роскосмос» обеспечивал ее ракетой-носителем «Протон», спускаемой платформой «Казачок» для европейского марсохода «Розалинд Франклин» и рядом научных приборов. Теперь о совместном использовании пилотируемых космических кораблей c NASA можно забыть. «Роскосмос» получал за отправку на МКС одного астронавта $90,2 млн, по ценам 2020 года.

Санкции в отношении ракетно-космической и других отраслей промышленности блокируют более 50% импорта высоких технологий в Россию. Особо остро проблема вот уже несколько лет касается микроэлектроники категории Space. Для ее решения «Роскосмос» приступил к «использованию универсальных технологических и схемотехнических решений», заявил Рогозин. Также он отметил, что можно закупить попавшую под санкции микроэлектронику для космических аппаратов у Китая.

Германия уведомила, что отключит свой рентгеновский телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ». Вместе с российским ART-XC они дополняли работу друга друга. По большому счету, это удар по мировым исследованиям в целом.

Россия занимает не более 1,5% в мировой космической экономике, заявил еще в прошлом году академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков. Казалось бы, куда уж меньше. Теперь, видимо, будет около нуля.

Судя по всему, двусторонние санкции подтолкнут «недружественные» страны к ускорению развития в космосе, а Россию — к потере денег и позиций на международной арене.