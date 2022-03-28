Что случилось с музыкой в РФ за месяц войны

Тренд ясен — Россия движется в сторону изоляции. Вот чего лишилась российская музыкальная индустрия за последний месяц.
Площадки:
Площадки:
- Apple Music. Подписку можно оплатить лишь счетом мобильного телефона. Впрочем, вероятно, и такой возможности скоро не будет
- Deezer. Подписчикам сервиса 7 марта пришло уведомление о прекращении работы в РФ «в связи с текущими экономическими санкциями».
- Spotify. Шведская платформа отключила для россиян платные подписки, а в апреле компания прекратит работу в РФ вообще
- TikTok. Российские тиктокеры не могут выкладывать контент через мобильное приложение. Какое‑то время еще можно было публиковать ролики с компьютера через VPN, но теперь уже нельзя
- Discogs. Крупнейший в мире онлайн-маркет продажи винила и CD работает с PayPal, ныне недоступным в РФ, — россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на площадке.
Лейблы и дистрибюторы
- Universal Music. Лейбл, на котором издаются Элджей, Blago White, Noize MC и другие, первым из «большой тройки» мейджоров заявил, что приостановит работу в РФ
- Sony Music. Компания сообщила о том, что заморозила бизнес-операции в РФ
- Warner Music Russia. Лейбл остановил инвестиции и развитие, а также продвижение и маркетинговую деятельность, но новую музыку российских артистов продолжил выпускать
- ONErpm. Пользователи дистрибьютора из РФ и Беларуси теперь не могут вывести средства из личных кабинетов из‑за остановки работы PayPal, Payoneer и Tipalti. Представители компании обещают выплатить средства, «когда это будет возможно».
- Другие дистрибьюторы: LANDR перестал отгружать музыку на российские площадки, СD Baby заморозил деятельность в РФ. Record Union, Songtradr, Distrokid, Soundrop, Symphonic, Label Worx и Move Music Distribution не могут выплатить российским артистам роялти за музыку
Концерты и фестивали
- «Боль». Фестиваль не состоится в 2022, а его организатор Степан Казарьян прекратил работу в РФ и переехал в Сербию.
- Пикник «Афиши». В 2022 фестиваля не будет.
- Зарубежные артисты. Уместно ожидать отмену всех концертов западных артистов в этом году. Музыкальный фестиваль Park Live в Москве в 2022 не состоится, мероприятие перенесут на 2023, сообщили организаторы.
- Украинские артисты. Деятельность в РФ свернули практически все артисты из Украины за рядом исключений: среди них, например, Джиган, Artik, Anna Asti и Ани Лорак.
- Российские артисты. О переносе/отмене концертов в РФ сообщили Оксимирон, Markul, Фейс. О полной остановке концертной деятельности заявили «Мумий Тролль», Tequilajazzz и «Аквариум».
Релизы
- Masterskaya. Лейбл Ивана Дорна прекратил работу с артистами из России, а также убрал весь свой каталог из российских площадок (включая музыку самого Ивана).
- Face. Иван Дремин удалил свою музыку с российских стримингов. «Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — сказал он.
- Зарубежные новинки. Многие последние релизы западных исполнителей перестали отгружаться на российские стриминги, а также стали недоступны для местных пользователей Apple Music и Spotify.
- Pink Floyd. Дэвид Гилмор заявил, что из российских стримингов исчезнет вся дискография Pink Floyd после 1986 года (то есть три последних студийных альбома и все сборники и лайвы за последние 36 лет).
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