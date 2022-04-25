Чтоб не повадно было: В Турции 27 участников переворота 2016 года получили пожизненные сроки

12:06 26 ноября Киев, Украина

К пожизненому наказанию приговорены 27 участников, которые намеревались совершить государственный переворот в Турции в 2016 году.



Об этом сообщает в четверг агентство "Анадолу".



В частности, к 79 пожизненным срокам приговорен бывший пилот ВВС Хусейн Тюрк, который в день переворота предпринимал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью. Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.



К такому же количеству пожизненных сроков приговорены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Бинис: они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась в качестве плацдарма переворота. Также 79 пожизненных сроков получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам в ходе переворота.



К пожизненному сроку с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша за то, что он задержал командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди.



К 16 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима в четверг также приговорили пилота Муслима Маджита, его действия привели к гибели 16 человек у здания администрации президента Турции в день переворота, постановил суд.



Всего к пожизненным срокам в четверг в Турции приговорили 27 человек.