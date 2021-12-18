Что известно о новом канцлере Германии и его отношении к Украине

13:17 25 Ноябрь Киев, Украина

Лидеры ведущих немецких политических сил, Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии «Зеленые» заключили соглашение о создании коалиционного правительства. Согласно договоренности, Ангелу Меркель в должности канцлера заменит социал-демократ Олаф Шольц

Представляем вашему вниманию наиболее интересные факты из жизни и политической карьеры нового канцлера Германии, который, как ожидается, начнет выполнять свои обязанности в начале декабря 2021 года.



Олафу Шольцу 63 года. Он член СДПГ. Женат на однопартийце Бритте Эрнст с 1998 года. У супругов нет детей.





Будущий политик родился в Оснабрюке на северо-западе страны, а вырос в районе Ральштедт, в Гамбурге. Имеет двух младших братьев, один из которых работает анестезиологом, другой возглавляет компьютерную компанию в Гамбурге.



В 1977 году окончил гимназию, после чего изучал право в Гамбургском университете. В 1985 году начал работать адвокатом, являлся партнером юридической фирмы Zimmermann, Scholz und Partner в Гамбурге. До избрания в Бундестаг являлся специалистом по трудовому праву, а также юристом в Центральной ассоциации немецких потребительских кооперативов.



С 1975 Шольц находится в рядах Социал-демократической партии Германии. Был активистом организации Jusos («Молодые социалисты»), позже молодежного крыла СДПГ. С 1987 по 1989 год был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи.



Будущий глава правительства Германии почти 20 лет с небольшим перерывом занимал руководящие партийные должности в Гамбурге. После того, как СДПГ ушла из правительства после выборов 2009 года, Шольц вернулся к руководству СДПГ в Гамбурге, а также был избран заместителем лидера партии. Он привел свою партию к победе на выборах в Гамбурге в 2011 году, был избран бургомистром и находился на этом посту до 2018 года.



10 августа 2020 года по предложению лидеров СДПГ Саскии Эскен и Норберт Вальтер-Боржанс Олаф Шольц был выдвинут кандидатом в бундесканцлеры на федеральных выборах 2021 года. Социологические исследования показывали, что в то время он являлся наиболее популярным «левым» политиком страны. В итоге партийный съезд 96,2% голосов отдал за то, чтобы Шольц стал кандидатом в канцлеры.



Шольц об Украине Будущий политик родился в Оснабрюке на северо-западе страны, а вырос в районе Ральштедт, в Гамбурге. Имеет двух младших братьев, один из которых работает анестезиологом, другой возглавляет компьютерную компанию в Гамбурге.В 1977 году окончил гимназию, после чего изучал право в Гамбургском университете. В 1985 году начал работать адвокатом, являлся партнером юридической фирмы Zimmermann, Scholz und Partner в Гамбурге. До избрания в Бундестаг являлся специалистом по трудовому праву, а также юристом в Центральной ассоциации немецких потребительских кооперативов.С 1975 Шольц находится в рядах Социал-демократической партии Германии. Был активистом организации Jusos («Молодые социалисты»), позже молодежного крыла СДПГ. С 1987 по 1989 год был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи. Во время пребывания в Jusos поддерживал марксистское крыло StoMoKap (государственный монополистический капитализм университетских групп), а также журнал SPW, где пропагандировал «преодоление капиталистической экономики». Он также критиковал «агрессивно-империалистическое НАТО», ФРГ как «европейский оплот крупного бизнеса» и социал-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любой формы предметного спора», пишет Handelsblatt .Будущий глава правительства Германии почти 20 лет с небольшим перерывом занимал руководящие партийные должности в Гамбурге. После того, как СДПГ ушла из правительства после выборов 2009 года, Шольц вернулся к руководству СДПГ в Гамбурге, а также был избран заместителем лидера партии. Он привел свою партию к победе на выборах в Гамбурге в 2011 году, был избран бургомистром и находился на этом посту до 2018 года.10 августа 2020 года по предложению лидеров СДПГ Саскии Эскен и Норберт Вальтер-Боржанс Олаф Шольц был выдвинут кандидатом в бундесканцлеры на федеральных выборах 2021 года. Социологические исследования показывали, что в то время он являлся наиболее популярным «левым» политиком страны. В итоге партийный съезд 96,2% голосов отдал за то, чтобы Шольц стал кандидатом в канцлеры.



Находясь в статусе кандидата в канцлеры в конце сентября этого года, Шольц заявил, что выступает за сохранение транзита российского газа через Украину. «Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием («Северный поток – 2») . Чтобы Украина оставалась транзитным государством и чтобы мы позаботились о том, чтобы обеспечение некоторых стран Восточной Европы газом, например, не было поставлено под угрозу со стороны России», – говорил он. В целом Олаф Шольц нечасто упоминал Украину по крайней мере во время избирательной кампании в Бундестаг. Заявлял, что Крым оккупирован Россией, совершающей агрессию против Украины на Востоке и Азовском море. Он видит Украину в будущем одним из ключевых продавцов водорода для Германии, декларирующей сокращение ископаемого топлива «Я подробно общался с представителями Украины, которые вышли на меня. В их представлении мы очень помогаем им в проекте, который имеет большое значение для Германии, а именно – вход в водородную экономику . Они твердо убеждены, что смогут стать производителями водорода из возобновляемых источников, который, между прочим, может транспортироваться и по трубопроводу, который сейчас транспортирует газ», – говорил Шольц во время телевизионных дебатов во время избирательной кампании.



Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. «Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием «Восточного партнерства». Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики», – говорится в тексте соглашения.



После определения канцлера коалиция начала формировать правительство . Имена большинства министров лидеры большинства в новом Бундестаге обещают обнародовать на следующей неделе. Но уже сейчас известно, кто занимает одну из ключевых должностей – возглавит Министерство иностранных дел. Министершей станет солидер «зеленых» Анналена Бербок.



Она выступает против того, чтобы Германия поддерживала трубопровод «Северный поток – 2». В то же время Бербок считает нецелесообразным членство Украины в НАТО из-за конфликта с Россией. По сообщению СМИ, другой солидер партии «Зеленых» Роберт Габек возглавит министерство по климату и экономике, а лидер свободных демократов Кристиан Линднер станет министром финансов. Линднер выступает за сохранение санкций против РФ, но видит их более индивидуальными, точечными. В то же время, он предостерегает Россию от шантажа Украины в вопросах поставки газа в Украину. Как и другие партнеры по коалиции, выступает против предоставления Украине членства в НАТО.