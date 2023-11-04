Что будет с Москвой и Санкт-Петербургом в случае ядерного удара?

08:26 04 ноября Киев, Украина

Постоянное звучание ядерной угрозы со стороны россии заставляет задуматься о возможных последствиях в случае его применения. Не будем забывать, что, по словам заместителя председателя Совета безопасности рф Дмитрия Медведева, ядерное оружие имеет принципиальное значение для существования россии, это та самая "скрепа", которая собирает это государство в кучу.

А что будет с государством и его "скрепами", если ядерный удар прилетит в ответ?

Издание Newsweek смоделировало ядерный удар по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы выяснить, какими были бы последствия для жителей этих городов. В российской столице число погибших от ядерного удара новой бомбой Пентагона оценивается более чем в 311 тысяч человек.

Отмечается, что гравитационная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн может нанести существенный ущерб Москве с 12,6 млн жителей. Число погибших от ядерного удара новой бомбой Пентагона оценивается в 311 480 человек, а раненых – 868 860 человек.

Каждый, кто находится в радиусе чуть более 3 км от места взрыва, испытывает влияние столь высокого уровня радиации, что умрет в течение месяца, а 15% выживших позже умрут от рака, пишет Newsweek.

По данным сервиса Nukemap, с помощью которого производился расчет, примерно в 3 км от места взрыва бомбы упадут здания, возникнут пожары. Все, что находится в радиусе примерно 1 км от места взрыва, будет уничтожено огненным шаром.

Если бомба B61-13 будет сброшена на Санкт-Петербург, ее эффект может оказаться еще более разрушительным: погибнет около 360 150 человек, будет ранено 685 930 человек.

Напомним, в мае около трети (29%) жителей россии считали, что Кремль готов применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратной мысли придерживались 60%.