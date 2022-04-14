Члены предвыборного штаба Байдена заняли ключевые должности в администрации

10:34 18 ноября Киев, Украина

Демократ Джо Байден продолжает формировать свою будущую команду, так, девять ключевых должностей в администрации президента, получили помощники по предвыборной кампании.

Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена — Харрис.



Байден формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения своего руководителя.



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