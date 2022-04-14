Члены предвыборного штаба Байдена заняли ключевые должности в администрации

Демократ Джо Байден продолжает формировать свою будущую команду, так, девять ключевых должностей в администрации президента, получили помощники по предвыборной кампании.
Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена — Харрис.
Байден формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения своего руководителя.
Список:
Байден формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения своего руководителя.
Список:
- Менеджер предвыборной кампании демократа Джен О'Мэлли Диллон будет назначена заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна.
- Главный политический стратег в штабе Байдена Майк Донилон станет старшим советником президента. Советниками главы администрации США будут также Стив Риччети и Дана Римус. Они являлись помощниками Байдена во время предвыборной гонки.
- Член Палаты представителей Конгресса США от штата Луизиана Седрик Ричмонд, являющийся сопредседателем предвыборной кампании Байдена, станет старшим советником президента, а также будет заниматься в Белом доме связями с общественностью и СМИ.
- Джули Родригес будет курировать в Белом доме вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия.
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