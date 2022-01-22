Члены Евросоюза не против ввода зеленого сертификата вакцинации

12:58 08 Май Киев, Украина

Тот факт, что так называемые COVID-паспорта будут введены, уже не оспаривается. Осталось лишь утвердить их на международном уровне. Как сообщает глава Евросовета Шарль Мишель, дальнейшее обсуждение создания коронавирусных сертификатов лидеры стран Евросоюза договорились вновь обсудить 25 мая, чтобы принять решение по этому вопросу.

Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.

"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - ред.) мы вернемся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу", - сказал он.

Напомним, что в Дании ввели COVID-паспорт еще 6 апреля. Документ о тестировании или вакцинации нужно предъявлять при посещении кафе и парикмахерских.

Также цифровые COVID-паспорта запустили во Франции. Данные о вакцинации и тестировании французов отображаются в мобильном приложении TousAntiCovid.