Члены Евросоюза не против ввода зеленого сертификата вакцинации

Тот факт, что так называемые COVID-паспорта будут введены, уже не оспаривается. Осталось лишь утвердить их на международном уровне. Как сообщает глава Евросовета Шарль Мишель, дальнейшее обсуждение создания коронавирусных сертификатов лидеры стран Евросоюза договорились вновь обсудить 25 мая, чтобы принять решение по этому вопросу.
Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.
Напомним, что в Дании ввели COVID-паспорт еще 6 апреля. Документ о тестировании или вакцинации нужно предъявлять при посещении кафе и парикмахерских.
Также цифровые COVID-паспорта запустили во Франции. Данные о вакцинации и тестировании французов отображаются в мобильном приложении TousAntiCovid.
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