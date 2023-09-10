Число жертв землетрясения в Марокко более 2000. В стране объявлен траур

11:45 10 сентября Киев, Украина

Продолжает расти число жертв и пострадавших во время землетрясения в Марокко. По данным МВД страны на субботу, 9 сентября, оно увеличилось до 2012. Об этом сообщает газета Hespress.

Кроме того, пострадали 2059 человека, из них 1404 получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.

Среди погибших опознан гражданин Франции. Он скончался во время землетрясения от остановки сердца.

Ожидается, что количество жертв будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются.

Спасатели пытаются добраться до сильно пострадавших от стихии отдаленных районов.

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем, Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что он произошел на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.

Землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет.

Повреждения получили исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия, но масштаб пока не ясен. Также сообщают о поврежденных красных стенах, окружающих старый город в Марракеш, - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Мухаммед VI поручил создать комиссию, помогающую пострадавшим и отвечать за восстановление разрушенного жилья. Армия Марокко сформирует спасательные команды для обеспечения пострадавших районов чистой питьевой водой, продовольствием, палатками и одеялами.

В стране объявили трехдневный траур.

Напомним, поздно вечером в пятницу в Марокко произошло сильное землетрясение. Геологическая служба США оценила его в 6,8 балла.