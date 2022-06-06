Число пользователей VPN в рф с начала вторжения выросло в 15 раз

Число пользователей VPN-сервисов в россии взлетело в 15 раз за три месяца. Блокировки обходит каждый четвертый веб-серфер, свидетельствуют расчеты The Times.
Если в феврале VPN пользовались 1,6 млн россиян, то в мае их число достигло 24 млн. Сервисы позволяют скрывать месторасположение и посещать заблокированные сайты.
При этом, по данным Mediascope, в апреле интернетом пользовались 97,5 млн россиян в возрасте от 12 лет.
На данный момент в стране заблокированы более тысячи сайтов, в том числе популярные социальные сети Facebook и Instagram. Ранее Тверской суд Москвы признал экстремистом их владельца — компанию Meta. По данным РБК, в результате трафик в Instagram упал с 39 до 34 млн пользователей в день.
Под блокировку также попали десятки независимых СМИ, в числе которых «Дождь», «Эхо Москвы», BBC News, «Медуза», The Village, «Бумага», «Крым.Реалии», «Тайга.инфо» и другие.
В конце марта три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным после начала войны в Украине СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческих организаций.
Несколько дней назад Роскомнадзор применил меры по блокировке VPN-сервисов в россии. Регулятор признал средства обхода ограничений угрозой.
Если в феврале VPN пользовались 1,6 млн россиян, то в мае их число достигло 24 млн. Сервисы позволяют скрывать месторасположение и посещать заблокированные сайты.
При этом, по данным Mediascope, в апреле интернетом пользовались 97,5 млн россиян в возрасте от 12 лет.
На данный момент в стране заблокированы более тысячи сайтов, в том числе популярные социальные сети Facebook и Instagram. Ранее Тверской суд Москвы признал экстремистом их владельца — компанию Meta. По данным РБК, в результате трафик в Instagram упал с 39 до 34 млн пользователей в день.
Под блокировку также попали десятки независимых СМИ, в числе которых «Дождь», «Эхо Москвы», BBC News, «Медуза», The Village, «Бумага», «Крым.Реалии», «Тайга.инфо» и другие.
В конце марта три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным после начала войны в Украине СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческих организаций.
Несколько дней назад Роскомнадзор применил меры по блокировке VPN-сервисов в россии. Регулятор признал средства обхода ограничений угрозой.
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