Число погибших работников ООН в Секторе Газа возросло до 35

15:15 26 октября Киев, Украина

С начала нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября в секторе Газа погибли 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза ООН 25 октября.



Он также заявил, что в приютах ООН в Секторе Газа прячутся около 600 тыс. внутренне перемещенных людей. По обновленным данным, с начала военных действий в регионе повреждено в общей сложности 40 объектов международной организации.

"Мы должны требовать, чтобы все стороны придерживались и уважали свои обязательства согласно международному гуманитарному праву; постоянно заботиться о сохранении гражданского населения во время ведения военных действий и уважать и защищать больницы и уважать неприкосновенность объектов ООН, которые сегодня содержат убежище свыше 600 000 палестинцев", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что неустанная бомбардировка Газы израильскими войсками, количество жертв среди гражданского населения и масштабное разрушение кварталов продолжают расти и вызывают глубокую тревогу.

"Наши запасы топлива в Газе в ООН закончатся через несколько дней. Это была бы еще одна катастрофа. Без топлива нельзя доставить помощь, больницы без электроэнергии, а питьевую воду невозможно очистить или даже перекачать", — сказал генеральный секретарь.

Он отметил, что народ Газы нуждается в постоянной доставке помощи.