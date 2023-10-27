Число погибших работников ООН в Секторе Газа возросло до 35

С начала нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября в секторе Газа погибли 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза ООН 25 октября.
Он также заявил, что в приютах ООН в Секторе Газа прячутся около 600 тыс. внутренне перемещенных людей. По обновленным данным, с начала военных действий в регионе повреждено в общей сложности 40 объектов международной организации.
Он также заявил, что в приютах ООН в Секторе Газа прячутся около 600 тыс. внутренне перемещенных людей. По обновленным данным, с начала военных действий в регионе повреждено в общей сложности 40 объектов международной организации.
Он подчеркнул, что неустанная бомбардировка Газы израильскими войсками, количество жертв среди гражданского населения и масштабное разрушение кварталов продолжают расти и вызывают глубокую тревогу.
Он отметил, что народ Газы нуждается в постоянной доставке помощи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии