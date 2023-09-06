Чиновники из США, Британии и ЕС посетят ОАЭ, чтобы прекратить поставки товаров в россию — WSJ

Чиновники из Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза на этой неделе посетят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы убедить власти этого государства прекратить поставки в россию товаров двойного назначения, которые кремль может использовать в войне против Украины.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на должностных лиц из США и ЕС.
По данным издания, официальные лица из Вашингтона и столиц Евросоюза посетят ОАЭ в рамках коллективных глобальных усилий, направленных на то, чтобы не допустить попадания в россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение.
Собеседники рассказали журналистам, что они все больше озабочены тем, что все большее количество товаров западного производства попадает в россию через ОАЭ.
В частности, неназванный представитель Госдепа США заявил журналистам WSJ, что официальные лица обращаются за помощью ко всем странам, которые "используются для обхода экспортных ограничений и перенаправления запрещенных товаров российским конечным потребителям".
До этого чиновники по санкциям из США, Великобритании и ЕС посещали Турцию и Казахстан, чтобы убедить власти этих стран не допустить попадания товаров двойного назначения с Запада на поле боя в Украине.
Согласно данным о российской торговле, которые собрала Киевская школа экономики, ОАЭ экспортировали в россию компьютерные компоненты и модули на 149 млн долларов за первые пять месяцев этого года, по сравнению с 1 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
В то же время экспорт коммуникационного оборудования вырос до 64 млн. долларов с нуля за аналогичный период прошлого года, а экспорт электрического и электронного оборудования увеличился до 20 млн. с 1 млн. долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на должностных лиц из США и ЕС.
По данным издания, официальные лица из Вашингтона и столиц Евросоюза посетят ОАЭ в рамках коллективных глобальных усилий, направленных на то, чтобы не допустить попадания в россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение.
Собеседники рассказали журналистам, что они все больше озабочены тем, что все большее количество товаров западного производства попадает в россию через ОАЭ.
В частности, неназванный представитель Госдепа США заявил журналистам WSJ, что официальные лица обращаются за помощью ко всем странам, которые "используются для обхода экспортных ограничений и перенаправления запрещенных товаров российским конечным потребителям".
До этого чиновники по санкциям из США, Великобритании и ЕС посещали Турцию и Казахстан, чтобы убедить власти этих стран не допустить попадания товаров двойного назначения с Запада на поле боя в Украине.
Согласно данным о российской торговле, которые собрала Киевская школа экономики, ОАЭ экспортировали в россию компьютерные компоненты и модули на 149 млн долларов за первые пять месяцев этого года, по сравнению с 1 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
В то же время экспорт коммуникационного оборудования вырос до 64 млн. долларов с нуля за аналогичный период прошлого года, а экспорт электрического и электронного оборудования увеличился до 20 млн. с 1 млн. долларов.
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