Чили: в Сенат передан законопроект об эвтаназии

10:12 21 Апрель Киев, Украина

Нижняя палата чилийского парламента признала гуманной процедуру эвтаназии для лиц старше 18 лет. Соответствующий законопроект был одобрен во вторник, 20 апреля.



Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате.



Согласно документу, человеку, желающему уйти из жизни, нужно у двух врачей получить диагноз о том, что он имеет серьезное и неизлечимое заболевание. Также пациент должен быть в сознании при подаче запроса и доказать, что он "страдает от невыносимых физических недугов".



Инициатива направлена на регулирование процедуры, при которой врач вводит человеку лекарство, вызывающее смерть. Или же медик содействует самоубийству, предоставляя медпрепарат, который пациенты принимают сами.



Ранее эвтаназию легализовала Португалия. Она стала седьмой страной в мире, где неизлечимо больные могут обратиться за помощью к врачу, чтобы уйти из жизни.



Позже эвтаназию узаконила Испания. Закон, принятый в марте, вступит в силу через три месяца. До того времени по регионам должны быть созданы комитеты, которые займутся рассмотрением запросов на соответствующую процедуру.