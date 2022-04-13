Четырех российских олигархов и их родственников лишили гражданства Кипра

Власти Кипра лишат гражданства 21 россиянина. Среди них — олигархи Михаил Гуцериев, Алексей Кузьмичев, Вадим Мошкович, Александр Пономаренко, а также их жены и дети. Все они ранее попали в санкционные списки ЕС.
По информации издания, Гуцериев стал киприотом в октябре 2013 года. Следом за ним гражданство получили его супруга и пятеро детей (официально у предпринимателя двое сыновей и дочь от жены Марем). Александр Пономаренко и трое его детей прошли процедуру натурализации в мае 2016-го. Вадим Мошкович получил кипрский паспорт в феврале 2017 года, следом гражданами республики стали его супруга и трое детей. Алексей Кузьмичев приобрел гражданство в феврале 2019-го. Его супруга и трое детей также теперь киприоты.
8 апреля президент Кипра Никос Анастасиадис объявил, что будут аннулированы «золотые паспорта» четырех россиян из европейских санкционных списков, но тогда их имена не разглашались. Анастасиадис уточнял, что остальные 850 человек под санкциями не имеют кипрского гражданства.
В конце марта Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза перестать выдавать «золотые паспорта» за инвестиции, особенно россиянам и белорусам из санкционных списков. В ЕК отметили, что такая практика незаконна и ведет к коррупции, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
По информации издания, Гуцериев стал киприотом в октябре 2013 года. Следом за ним гражданство получили его супруга и пятеро детей (официально у предпринимателя двое сыновей и дочь от жены Марем). Александр Пономаренко и трое его детей прошли процедуру натурализации в мае 2016-го. Вадим Мошкович получил кипрский паспорт в феврале 2017 года, следом гражданами республики стали его супруга и трое детей. Алексей Кузьмичев приобрел гражданство в феврале 2019-го. Его супруга и трое детей также теперь киприоты.
8 апреля президент Кипра Никос Анастасиадис объявил, что будут аннулированы «золотые паспорта» четырех россиян из европейских санкционных списков, но тогда их имена не разглашались. Анастасиадис уточнял, что остальные 850 человек под санкциями не имеют кипрского гражданства.
В конце марта Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза перестать выдавать «золотые паспорта» за инвестиции, особенно россиянам и белорусам из санкционных списков. В ЕК отметили, что такая практика незаконна и ведет к коррупции, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
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