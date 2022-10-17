Четверо граждан России задержаны в Норвегии за незаконную слежку

18:04 17 октября Киев, Украина

Четверо россиян — трое мужчин и одна женщина — арестованы в Норвегии в коммуне Мушёэн по подозрению в незаконной слежке.

Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

По данным издания, 11 октября задержанные фотографировали военные объекты в округе Нурланн. Они приехали к месту съемки на машине с российскими номерами и были остановлены по наводке местных. После задержания в автомобиле провели обыск, в результате которого было найдено большое количество фотооборудования и фотоматериалов.

Суд постановил заключить россиян под стражу на семь дней. Сейчас следствие займется изучением найденных у них фотографий, чтобы выяснить, есть ли на них объекты, которые запрещено снимать.

Все четверо отрицают вменяемые им обвинения. Они утверждают, что приехали в Норвегию как туристы. Адвокат задержанной женщины уверяет, что та снимала не военные объекты, а северное сияние.

Это не первое задержание россиян в Норвегии. 11 октября на пограничном пункте Стурскуг был задержан Виталий Рустанович. У него были конфискованы фотоаппаратура, а также два дрона. 14 октября в аэропорту Тромсё был задержан еще один россиянин с дроном. На его фотографиях обнаружили военный вертолёт.



Согласно закону о санкциях, россияне не могут использовать беспилотники в Норвегии. Оба мужчины были арестованы на две недели.