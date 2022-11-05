"Черная пятница" для России: в ООН Небензя осудил рф

08:10 05 ноября Киев, Украина

На Генассамблее ООН россию осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире – в нее внесли поправку о войне рф против Украины. А российский посол в ООН Василий Небензя проголосовал за видоизмененную резолюцию. Об "эпическом" голосовании сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица накануне вечером, 4 ноября.

По его словам, с 2005 года рф ежегодно ставит на голосование манипуляционную резолюцию по борьбе с неонацизмом в мире.

"Сегодня доигралась: в ее резолюцию мы вставили поправку: "Рф пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница рф в ООН", – заявил Кислица.

Он уточнил, что представитель рф Небензя проголосовал в ООН за текст, содержащий следующее: "Рф пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".

Как известно, российские власти и пропагандисты постоянно и безосновательно обвиняют Украину в "неонацизме". При этом используются фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Накануне российский президент Владимир путин в очередной раз заявил, что в Украине якобы "неонацистский режим", столкновение россии с которым "было неизбежным".