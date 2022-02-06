Через 10 лет Великобритания откажется от бензиновых автомобилей

16:01 22 Сентябрь Киев, Украина

Чтобы форсировать переход страны на электрокары, правительство Великобритании решило ускорить вступление в силу запрета на использование автомобилей, которые работают на бензине и дизтопливе. 
 
Об этом пишет The Guardian.
"Ожидается, что (премьер-министр Великобритании - ред.) Борис Джонсон ускорит переход на электромобили этой осенью, объявив об одной из ряда новых политик в области экологически чистой энергии, которые помогут способствовать "экологическому" восстановлению экономики после пандемии коронавируса", - пишет издание.
Британское правительство хотело обнародовать планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложено до конца этого года.

Ранее велись правительственные консультации о планах перенести крайний срок продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Но планы поменялись "после заверений в том, что инфраструктура Великобритании будет готова справиться с переходом на электромобили", отмечает издание.
"Решение о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года поставит Великобританию впереди Франции, у которой намечен запрет на 2040 год, и будет соответствовать планам Германии, Ирландии и Нидерландам. Норвегия введет запрет в 2025 году", - говорится в статье