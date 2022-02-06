Через 10 лет Великобритания откажется от бензиновых автомобилей

Чтобы форсировать переход страны на электрокары, правительство Великобритании решило ускорить вступление в силу запрета на использование автомобилей, которые работают на бензине и дизтопливе.
Об этом пишет The Guardian.
Британское правительство хотело обнародовать планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложено до конца этого года.
Ранее велись правительственные консультации о планах перенести крайний срок продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Но планы поменялись "после заверений в том, что инфраструктура Великобритании будет готова справиться с переходом на электромобили", отмечает издание.
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