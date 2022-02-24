Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен организаторами

15:41 27 Май Киев, Украина

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске был отменен единогласным решением организаторов.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов.



Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".

"Мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие", -сказал президент UEC Энрико Делла Каса.