Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен организаторами

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске был отменен единогласным решением организаторов.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов.
Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".
Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".
Ранее от участия в чемпионате отказались из соображений безопасности Нидерланды и Германия.
Напомним, в январе Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.
Напомним, в январе Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.
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