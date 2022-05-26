Человек-добро и человек-зло – как спасли сбитого на дороге слоненка

15:14 22 декабря Киев, Украина

Люди часто забывают, что они не одни на этой планете. Рядом с нами живут те, чья жизнь часто зависит от нас. Кем мы для них станем: добром или злом? Удивительный случай, рассказывающий о доброте, произошел в Таиланде. Местный спасатель Мана Шриват возвращался домой после работы и увидел сбитого мотоциклом слоненка. Мужчина остановился и начал делать животному непрямой массаж сердца.

По словам мужчины, за 26 лет работы спасателем ему приходилось не раз спасать жизни, но только людям. Чтобы правильно сделать массаж сердца, мужчина представил себе, где оно может находиться у животного.

"Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", - рассказал Шриват.

После этого слоненка отвезли в ветлечебницу, где ему оказали дальнейшую помощь, а после отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Азовском море пограничники спасли дельфина из сетей браконьеров.

Также, на Шри-Ланке сотрудники ВМС и Береговой охраны спасли 120 дельфинов-гринд, которых выбросило на берег.