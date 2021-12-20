Человек года Илон Маск явился на церемонию вручения премии Time c сыном

17:23 14 Декабрь Киев, Украина

Как сообщили все издания в мире, ежегодный титул «Человек года-2021» по версии Time был присвоен создателю компаний SpaceX и Tesla американскому инженеру и миллиардеру Илону Маску. На торжественную церемонию, посвященную вручению соответствующей награды журнала Time, которая прошла в Нью-Йорке, Маск пришел вместе со своим младшим сыном. Мальчика со странным именем X Æ A-12 миллиардеру родила певица Граймс. Всех присутствующих на мероприятии покорил этот милый малыш, который невозмутимо сидел у отца на коленях все время выступления Маска.

Напомним, что у Илона Маска уже было пятеро детей, когда в мае 2020 года певица из Канады Граймс (Клэр Буше) родила ему своего первенца.