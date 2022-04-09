Человечество не сможет избежать глобального потепления. Исследование

10:56 13 ноября Киев, Украина

Масштабную экологическую катастрофу, глобальное потепление , поднятие уровня моря и таяние ледников можно остановить только в том случае, когда человечество сможет ежегодно улавливать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа, научится утилизировать его или хранить. Об этом рассказали норвежские ученые в своей исследовательской работе.

Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.



Йорген Рандерс и Ульрих Голуке разработали собственную модель климатических изменений за период с 1850 года до наших дней и на основе этого сделали прогноз изменения глобальных температур и повышения уровня моря до 2500 года.



По их данным, даже при самом благоприятном сценарии, когда антропогенные выбросы парниковых газов достигнут пика в 2030-х годах и упадут до нуля к 2100 году, глобальные температуры к 2500 году все равно будут на три градуса больше, а уровень моря на два с половиной метра выше, чем в 1850 году.



Если добиться сокращения парниковых газов до нуля прямо сейчас, глобальные температуры продолжат расти еще примерно в течение ста лет из-за инерционности глобальной климатической системы и вечной мерзлоты.







Авторы исследования полагают, что существуют три важных природных причины, которые не позволят быстро остановить глобальное потепление:



- снижение земного альбедо (отношение отраженной радиации к суммарной радиации Солнца и атмосферы) из-за сокращения площади льдов;

- увеличение содержания водяного пара в атмосфере, связанное с ростом температур;

- рост содержания парниковых газов в атмосфере в связи с эмиссией углерода при таянии вечной мерзлоты.



Три указанных процесса обладают петлей положительной обратной связи − их легче запустить, чем остановить. Они стартовали в 1950-х годах, а "точка невозврата" была пройдена уже в 1960-1970-х годах.



Таким образом, чтобы предотвратить повышение температур и уровня моря, нужно не просто полностью прекратить все выбросы, но и ежегодно улавливать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом утилизировать или хранить его.



При этом авторы исследования признают, что их модель значительно проще тех, на которые ориентируется в прогнозах Межправительственная группа экспертов по изменению климата, однако в ней учтены все основные факторы, влияющие на климат и механизмы обратной связи между ними.