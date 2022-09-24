Человечество близится к климатической катастрофе - Генсек ООН

Генcек ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции ООН (COP26) заявил, что ожидает от участников немедленных действий по "спасению человечества".
Гутерриш подчеркнул, что человечество близится к климатической катастрофе.
Гутерриш подчеркнул, что человечество близится к климатической катастрофе.
По словам генсека, за последние 30 лет скорость подъема уровня Мирового океана выросла вдвое, а шесть лет после подписания Парижского соглашения в 2015 году стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Генсек ООН добавил, что за последнее десятилетие около четырех миллиардов человек столкнулись со стихийными бедствиями, связанными с изменением климата.
Наибольшую ответственность Гутерриш возложил на страны Большой двадцатки , ведь на них приходится 80 процентов вредных выбросов. Также генеральный секретарь ООН напомнил об обязательствах подписантов Парижского климатического соглашения выделять по 100 млрд долларов в год на борьбу с изменением климата.
Климатическая конференция ООН формально стартовала накануне, 31 октября, однако основная работа началась в понедельник, когда на двухдневный саммит прибыли лидеры более сотни государств. Другие мероприятия конференции продлятся до 12 ноября. Ожидается, что участие в них примут представители около 200 стран.
Поздравляли международных делегатов генсек ООН вместе с хозяином саммита – британским премьером Борисом Джонсоном. Глава правительства Соединенного Королевства на открытии мероприятия призвал участников избегать "пустых разговоров" и сделать так, чтобы COP26 стала поворотным моментом, "когда мы трезво посмотрим на изменение климата, всерьез поговорим об угле, автомобилях, деньгах и деревьях".
В повестке дня конференции ООН - выработка общей политики для сдерживания глобального потепления. В частности, представители стран Большой двадцатки смогли договориться о снижении глобального потепления, ограничив его в рамках 1,5 градуса. В то время, как в 2015 году эта цифра была лишь желаемой, сейчас она становится более реальной.
Напомним, что на прошедшей в 2019 году в Мадриде конференции по климату делегаты стран так и не смогли достичь компромисса и подписать соглашение о рынке квот на выбросы парниковых газов.
Наибольшую ответственность Гутерриш возложил на страны Большой двадцатки , ведь на них приходится 80 процентов вредных выбросов. Также генеральный секретарь ООН напомнил об обязательствах подписантов Парижского климатического соглашения выделять по 100 млрд долларов в год на борьбу с изменением климата.
Климатическая конференция ООН формально стартовала накануне, 31 октября, однако основная работа началась в понедельник, когда на двухдневный саммит прибыли лидеры более сотни государств. Другие мероприятия конференции продлятся до 12 ноября. Ожидается, что участие в них примут представители около 200 стран.
Поздравляли международных делегатов генсек ООН вместе с хозяином саммита – британским премьером Борисом Джонсоном. Глава правительства Соединенного Королевства на открытии мероприятия призвал участников избегать "пустых разговоров" и сделать так, чтобы COP26 стала поворотным моментом, "когда мы трезво посмотрим на изменение климата, всерьез поговорим об угле, автомобилях, деньгах и деревьях".
В повестке дня конференции ООН - выработка общей политики для сдерживания глобального потепления. В частности, представители стран Большой двадцатки смогли договориться о снижении глобального потепления, ограничив его в рамках 1,5 градуса. В то время, как в 2015 году эта цифра была лишь желаемой, сейчас она становится более реальной.
Напомним, что на прошедшей в 2019 году в Мадриде конференции по климату делегаты стран так и не смогли достичь компромисса и подписать соглашение о рынке квот на выбросы парниковых газов.
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