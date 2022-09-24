Человечество близится к климатической катастрофе - Генсек ООН

"Довольно издеваться над биоразнообразием. Достаточно убивать себя углеродными выбросами . Достаточно относиться к природе, как к туалету. Достаточно курить, бурить, копать все глубже и глубже. Мы роем сами себе могилу", - заявил генсек ООН.