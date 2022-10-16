Чехия запретила въезд россиянам с туристическими визами

09:02 13 октября Киев, Украина

Правительство Чехии решило с 25 октября запретит въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами, выданными любым государством Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавски.

По словам главы МИД, правительство Чехии приняло такое решение из-за ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Украины со стороны россии.

«В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза», — подчеркнул Липавски.

По данным министерства, ежедневно в международный аэропорт в Праге прибывают порядка 200 россиян.



Ранее аналогичный запрет ввели Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Пересекать их границы смогут только граждане россии, посещающие родственников, а также диссиденты, водители фур и дипломаты. Кроме того, возможен въезд по гуманитарным соображениям, но каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.



25 сентября президент Чехии Милош Земан заявил, что республика должна принять россиян, которые уезжают из-за мобилизации. Он не согласился с Липавски, который посчитал, что такие обстоятельства не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы.



В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиал сообщил, что республика будет относиться к тем, кто хочет избежать мобилизации, как ко всем просителям убежища — заявления таких граждан рассмотрят «в рамках стандартной процедуры».



3 октября МИД Чехии призвал своих граждан покинуть россию из-за угрозы их безопасности. В ведомстве предупредили, что в связи с объявлением «частичной мобилизации» граждан республики, у которых есть и российский паспорт, могут призвать в армию для отправки на войну с Украиной.