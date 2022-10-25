Чехия закрывает границы для россиян

С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС не допускаются на территорию Чехии.



Такое решение было принято чешским правительством по предложению Министерства иностранных дел.

"В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан рф. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам россии, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны - то есть через наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры",- объяснил решение министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.