Чехия закрывает границы для россиян
16:38 25 октября Киев, Украина
С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС не допускаются на территорию Чехии.
Такое решение было принято чешским правительством по предложению Министерства иностранных дел.
"В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан рф. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам россии, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны - то есть через наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры",- объяснил решение министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Таким образом, Чехия
присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.
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