Чехия высылает всех сотрудников российского посольства в Праге

09:30 18 Апрель Киев, Украина

Продолжается дипломатическое фиаско России. В этот раз Чехия вынуждена выставить из страны 18 сотрудников российского посольства. Как сообщает чешский сайт Novinky, об этом решении заявил 17 апреля глава МИД страны Ян Гамачек.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.

В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

Отметим, Гамачек должен был 19 апреля посетить Россию для переговоров о получении вакцины против коронавируса Спутник V, но вчера отменил визит.

Напомним, вчера Россия объявила о высылке украинского консула, который якобы пытался купить секретную информацию. В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.

Днем ранее РФ в ответ на высылку 10 своих дипломатов из Вашингтона объявили о высылке 10 американских дипломатов, а также пяти польских.