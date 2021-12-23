Чехия высылает всех сотрудников российского посольства в Праге

Продолжается дипломатическое фиаско России. В этот раз Чехия вынуждена выставить из страны 18 сотрудников российского посольства. Как сообщает чешский сайт Novinky, об этом решении заявил 17 апреля глава МИД страны Ян Гамачек.
В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
Отметим, Гамачек должен был 19 апреля посетить Россию для переговоров о получении вакцины против коронавируса Спутник V, но вчера отменил визит.
Напомним, вчера Россия объявила о высылке украинского консула, который якобы пытался купить секретную информацию. В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.
Днем ранее РФ в ответ на высылку 10 своих дипломатов из Вашингтона объявили о высылке 10 американских дипломатов, а также пяти польских.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии