Чехия выбрала нового главу правительства

06:36 29 Ноябрь Киев, Украина

В воскресенье, 28 ноября, премьер-министром Чехии был назначен Петр Фиал. Об этом сообщили в офисе президента страны Милоша Земана.



Согласно информации, 57-летнего Фиала назначил Земан, у которого недавно диагностировали COVID-19. Церемония прошла в президентской резиденции Lany Chateau вблизи Праги.



Ожидалось, что Земан назначит Фиалу 26 ноября, но президента срочно доставили в больницу после того, как тест на COVID-19 показал положительный результат.