Чехия ввела санкции в отношении семьи главы российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты

Чехия ввела санкции в отношении семьи главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, разработки которого используются для обстрелов Украины.
Под ограничение попал сам Обносов, а также дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.
Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, производящей системы вооружения и снабжающей их вооруженными силами России.
По данным чешского правительства, Зориковы получили личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.
Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии, по меньшей мере, с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории Праги стоимостью более 100 миллионов крон.
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