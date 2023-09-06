Чехия ввела санкции в отношении семьи главы российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты

19:30 16 августа Киев, Украина

Чехия ввела санкции в отношении семьи главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, разработки которого используются для обстрелов Украины.

Под ограничение попал сам Обносов, а также дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.

"Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и наслаждающиеся роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, производящей системы вооружения и снабжающей их вооруженными силами России.



По данным чешского правительства, Зориковы получили личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.



Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии, по меньшей мере, с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории Праги стоимостью более 100 миллионов крон.