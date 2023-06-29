Чехия включила российского олигарха и его сына в санкционный список

Чехия приняла решение о включении российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в национальный санкционный список. Их обвиняют в финансировании военно-промышленного комплекса российской федерации.
Сообщение об этом поступило от Radio Prague International.
Включение в санкционный список означает, что Евтушенковым запрещен въезд в Чехию, а также осуществление любых финансовых операций через чешские структуры, а их активы в стране будут заморожены. В то же время Чехия предлагает включить эти имена также в санкционный список Европейского союза.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что имеются данные о наличии собственности Евтушенковых в Чешской Республике.
Сообщение об этом поступило от Radio Prague International.
Включение в санкционный список означает, что Евтушенковым запрещен въезд в Чехию, а также осуществление любых финансовых операций через чешские структуры, а их активы в стране будут заморожены. В то же время Чехия предлагает включить эти имена также в санкционный список Европейского союза.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что имеются данные о наличии собственности Евтушенковых в Чешской Республике.
Липавский описал Владимира Евтушенкова как одного из ведущих российских бизнесменов, который предоставляет значительные ресурсы российскому правительству вместе со своим сыном.
По документу, Евтушенков имеет долгосрочные и тесные связи с высокопоставленными чиновниками и является членом нескольких торгово-промышленных палат, способствуя работе стратегически важных секторов российской экономики, которые являются основным источником доходов для государства и правительства россии.
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