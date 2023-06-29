Чехия включила российского олигарха и его сына в санкционный список

19:18 29 июня Киев, Украина





Сообщение об этом поступило от Radio Prague International.



Включение в санкционный список означает, что Евтушенковым запрещен въезд в Чехию, а также осуществление любых финансовых операций через чешские структуры, а их активы в стране будут заморожены. В то же время Чехия предлагает включить эти имена также в санкционный список Европейского союза.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что имеются данные о наличии собственности Евтушенковых в Чешской Республике. Чехия приняла решение о включении российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в национальный санкционный список. Их обвиняют в финансировании военно-промышленного комплекса российской федерации.Сообщение об этом поступило от Radio Prague International.Включение в санкционный список означает, что Евтушенковым запрещен въезд в Чехию, а также осуществление любых финансовых операций через чешские структуры, а их активы в стране будут заморожены. В то же время Чехия предлагает включить эти имена также в санкционный список Европейского союза.Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что имеются данные о наличии собственности Евтушенковых в Чешской Республике.

"Вопросом займется Управление финансового анализа, которое имеет возможность заморозить активы. Кроме того, следует отметить, что их бизнес в россии является частью военно-промышленного комплекса", - отметил министр Липавский.



Липавский описал Владимира Евтушенкова как одного из ведущих российских бизнесменов, который предоставляет значительные ресурсы российскому правительству вместе со своим сыном.

"В прошлом он часто бывал на территории Чехии, но после решения правительства больше не сможет это делать", - добавил Липавский.



По документу, Евтушенков имеет долгосрочные и тесные связи с высокопоставленными чиновниками и является членом нескольких торгово-промышленных палат, способствуя работе стратегически важных секторов российской экономики, которые являются основным источником доходов для государства и правительства россии.