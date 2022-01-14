Чехия: тысячи людей вышли на акцию против президента Земана

15:11 30 Апрель Киев, Украина

Тысячи граждан Чехии вышли на акции протеста с требованием отставки действующего президента Милоша Земана.

Об этом сообщает AP.



Акция протеста прошла на Вацлавской площади в центре Праги. Также митинги прошли в десятках других городов по всей стране.



Протестующие призвали верхнюю палату парламента предъявить Земану обвинение в государственной измене. Они заявляли, что недавние комментарии президента Чехии были на стороне России и ставили под сомнение выводы службы безопасности и разведки о взрыве 2014 года.



Сообщается, что сенат Чехии уже объявил, что такой шаг рассматривается.