Чехия разоблачила российского шпиона в МИД

14:28 16 сентября Киев, Украина

Один из сотрудников Министерства иностранных дел Чехии годами сотрудничал со Службой внешней разведки (СВР) россии и предоставлял ей секретную информацию.

Об этом сообщило чешское издание Deník N в четверг, 16 сентября.



Известно, что это высококвалифицированный сотрудник, имеющий доступ к секретной информации. Он работал в министерстве с 1990-х годов и кроме главного офиса в Праге работал также в посольствах Чехии, в частности в одной из африканских стран.



Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила премьер-министру и министру иностранных дел о деле в первом полугодии этого года.



По данным газеты, BIS обнаружила, что Служба внешней разведки рф располагала источником конфиденциальной информации в чешском министерстве иностранных дел еще несколько лет назад. Его идентифицировали и наблюдали.

"Российская разведка воспользовалась его слабостью к женщинам и деньгам", – цитирует газета один из своих дипломатических источников.

Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил разоблачение "крота" в министерстве и рассказал, что тот больше не работает в ведомстве.