Чехия разоблачила российского шпиона в МИД

Один из сотрудников Министерства иностранных дел Чехии годами сотрудничал со Службой внешней разведки (СВР) россии и предоставлял ей секретную информацию.
Об этом сообщило чешское издание Deník N в четверг, 16 сентября.
Известно, что это высококвалифицированный сотрудник, имеющий доступ к секретной информации. Он работал в министерстве с 1990-х годов и кроме главного офиса в Праге работал также в посольствах Чехии, в частности в одной из африканских стран.
Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила премьер-министру и министру иностранных дел о деле в первом полугодии этого года.
По данным газеты, BIS обнаружила, что Служба внешней разведки рф располагала источником конфиденциальной информации в чешском министерстве иностранных дел еще несколько лет назад. Его идентифицировали и наблюдали.
Известно, что это высококвалифицированный сотрудник, имеющий доступ к секретной информации. Он работал в министерстве с 1990-х годов и кроме главного офиса в Праге работал также в посольствах Чехии, в частности в одной из африканских стран.
Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила премьер-министру и министру иностранных дел о деле в первом полугодии этого года.
По данным газеты, BIS обнаружила, что Служба внешней разведки рф располагала источником конфиденциальной информации в чешском министерстве иностранных дел еще несколько лет назад. Его идентифицировали и наблюдали.
Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил разоблачение "крота" в министерстве и рассказал, что тот больше не работает в ведомстве.
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