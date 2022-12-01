Чехия продлила визы временной защиты для украинцев до конца марта 2024 года

11:52 01 декабря Киев, Украина

Правительство Чехии утвердило продления виз временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года - сегодня этот срок ограничен мартом 2023 года.



Об этом сообщает Czech Radio.



Проект решения еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.



По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.



Статус временной защиты дает украинским беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.



Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично.



По словам Вита Ракушана, это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.



С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала украинским беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.