Чехия продлила визы временной защиты для украинцев до конца марта 2024 года

Правительство Чехии утвердило продления виз временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года - сегодня этот срок ограничен мартом 2023 года.
Об этом сообщает Czech Radio.
Проект решения еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.
Статус временной защиты дает украинским беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.
Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично.
По словам Вита Ракушана, это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала украинским беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.
Об этом сообщает Czech Radio.
Проект решения еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.
Статус временной защиты дает украинским беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.
Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично.
По словам Вита Ракушана, это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала украинским беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.
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