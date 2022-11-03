Чехия признала российский режим террористическим

18:41 03 ноября Киев, Украина

В Чехии на государственном уровне режим в российской федерации признан террористическим. За соответствующую резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов Комитета по иностранным делам Чехии.

"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в соответствующей резолюции.

В документе осуждается агрессия россии против Украины: нападения на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции является угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применить ядерное оружие, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейской безопасности", - говорится в резолюции.

Евродепутаты заявили, что действия армии рф соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности. В связи с этим виновные должны быть наказаны.



Комитет поддержал усилия министра иностранных дел Яна Липавского по созданию специального трибунала для всех причастных к российской военной агрессии.