Чехия: президент требует от контрразведки информацию о деятельности спецслужб РФ в стране

11:50 30 ноября Киев, Украина

Глава Чехии Милош Земан требует от контрразведки страны, в срочном порядке предоставить ему полную информацию и доказательства обо всей деятельности спецслужб Российской Федерации на территории республики.

Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.



Такое поручение от главы государства руководитель контрразведки Михал Коуделка получил текущей осенью. Президент наделен правом требовать от этой чешской спецслужбы выполнение определенных им задач. О данном поручении было информировано и правительство Чехии. Предполагается, что на предстоящей неделе вопрос об этом будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.



Земан потребовал от контрразведки информацию об операциях, проводимых в республике российскими спецслужбами, имена их сотрудников и чешских граждан, которые с ними взаимодействуют. Президент также настаивает, чтобы контрразведка конкретизировала процесс сотрудничества данных чехов с агентами.



Президент Чехии, кроме того, потребовал от контрразведки сведения, подтверждающие утверждения американских спецслужб о происходящем в Чехии отмывании “грязных денег” группировками организованной преступности из России.



Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек сообщил, что ему ничего не известно о данном поручении Земана. Представители контрразведки отказались комментировать информацию... Между тем глава администрации президента Чехии Мирослав Мынарж заявил журналистам, что контрразведка “должна обосновывать утверждения, с которыми выступает”.



Контрразведка в своих отчетах, открытая часть которых доступна общественности, ежегодно утверждает, что деятельность российских спецслужб представляет одну из основных угроз для национальной безопасности Чехии.