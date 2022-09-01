Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для граждан рф

Министерство иностранных дел Чехии предложит странам ЕС обсудить запрет шенгенских виз для граждан россии.
Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает французское информагентство AFP в пятницу, 12 августа.
Вопрос планируется обсудить во время встречи глав МИД в Праге, которая запланирована на конец августа.
Вопрос планируется обсудить во время встречи глав МИД в Праге, которая запланирована на конец августа.
Еврокомиссия готова обсуждать предложения насчет дальнейших санкции против рф. Однако еще рано комментировать возможное прекращение выдачи туристических виз россиянам.
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