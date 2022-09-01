Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для граждан рф

20:06 12 августа Киев, Украина

Министерство иностранных дел Чехии предложит странам ЕС обсудить запрет шенгенских виз для граждан россии.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает французское информагентство AFP в пятницу, 12 августа.



Вопрос планируется обсудить во время встречи глав МИД в Праге, которая запланирована на конец августа.

“В условиях российской агрессии, которую кремль продолжает нагнетать, не может быть и речи о совместном туризме для граждан россии", - отметил он.

Еврокомиссия готова обсуждать предложения насчет дальнейших санкции против рф. Однако еще рано комментировать возможное прекращение выдачи туристических виз россиянам.