Чехия подала заявку на место РФ в Совете ООН по правам человека

12:28 23 апреля Киев, Украина

На место, освободившееся после исключения России из Совета ООН по правам человека, претендует Чехия. Как сообщает МИД страны, заявка о намерении занять это место уже подано.

"Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чехия хочет заменить Россию в Совете, мы только что представили кандидатуру. Защита прав человека является приоритетом чешского правительства. Нашим обязательством", - говорится в сообщении.

Как известно, Генассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека 7 апреля.

Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН.

Украина призывает реформировать ООН. В частности, Киев предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.