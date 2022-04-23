Чехия подала заявку на место РФ в Совете ООН по правам человека

На место, освободившееся после исключения России из Совета ООН по правам человека, претендует Чехия. Как сообщает МИД страны, заявка о намерении занять это место уже подано.
Как известно, Генассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека 7 апреля.
Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН.
Украина призывает реформировать ООН. В частности, Киев предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.
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