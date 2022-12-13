Чехия планирует трудоустроить в оборонной промышленности украинцев

Чешское правительство планирует трудоустроить в оборонной промышленности до нескольких тысяч украинских специалистов.
Об этом сообщает Чешское радио.
По словам замминистра обороны Чехии Томаша Копечны, в Украине десятилетиями готовились специалисты, которых пока нет в их стране. Поэтому работа украинских инженеров и техников усилит обороноспособность одновременно Чехии, Украины и НАТО.
Он отметил, что украинские специалисты будут работать над ремонтом и модернизацией тяжелой военной техники. Кроме того, в 2023 году в Чехии должно начаться производство некоторых ключевых систем и компонентов.
Об этом сообщает Чешское радио.
По словам замминистра обороны Чехии Томаша Копечны, в Украине десятилетиями готовились специалисты, которых пока нет в их стране. Поэтому работа украинских инженеров и техников усилит обороноспособность одновременно Чехии, Украины и НАТО.
Он отметил, что украинские специалисты будут работать над ремонтом и модернизацией тяжелой военной техники. Кроме того, в 2023 году в Чехии должно начаться производство некоторых ключевых систем и компонентов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии