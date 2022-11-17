Чехия планирует развернуть программу обучения украинских солдат

Чехия в 2023 году планиурет запустить программу обучения украинских военнослужащих. Об том заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Sky News.
Она добавила, что это будет стоить Чехии около 41,6 миллиона долларов.
Также сообщается, что программа обучения будет запущена с первой группой военнослужащих в этом году и, будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.
Также сообщается, что программа обучения будет запущена с первой группой военнослужащих в этом году и, будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.
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