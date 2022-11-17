Чехия планирует развернуть программу обучения украинских солдат

08:22 17 ноября Киев, Украина

Чехия в 2023 году планиурет запустить программу обучения украинских военнослужащих. Об том заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Sky News.

"Чернохова сказала, что учения будут проводиться в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Она добавила, что это будет стоить Чехии около 41,6 миллиона долларов.



Также сообщается, что программа обучения будет запущена с первой группой военнослужащих в этом году и, будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.