Чехия планирует передать Украине военную технику на сумму 22 миллиона крон

07:22 20 октября Киев, Украина

Чехия направит в Украину новый пакет военной помощи. Об этом сообщила глава чешского министерства обороны Яна Чернохова на своей странице в Twitter.

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. На заседании правительства я продолжаю выносить предложения... передать военную технику, которую мы можем отдать. Две недели назад - почти на 400 миллионов, а сегодня - на 22 миллиона крон", - рассказала чиновница.

Также глава минобороны Чехии извинилась, что "не может сказать конкретно" о какой именно военной помощи идет речь.