Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года

13:50 23 июня Киев, Украина

Власти Чехии ввели запрет на выдачу виз и вида на жительство (ВНЖ) гражданам россии и беларуси до марта 2023 года, но есть ряд исключений.





После полномасштабного вторжения россии в Украину Чехия приостановила выдачу новых виз россиянам и белорусам. Теперь же правительство приняло предложение, определяющее сроки этого ограничения.



Такое решение должно защитить внешнеполитические интересы Чехии из-за вторжения россии в Украину. Цель ограничения — давить на рф и поддерживающую вторжение



Однако ограничения с визами будут касаться не всех. Например, россияне и белорусы, уже имеющие вид на жительство, смогут его продолжить. Получить визу или ВНЖ смогут белорусы и россияне, которые являются членами семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.После полномасштабного вторжения россии в Украину Чехия приостановила выдачу новых виз россиянам и белорусам. Теперь же правительство приняло предложение, определяющее сроки этого ограничения.Такое решение должно защитить внешнеполитические интересы Чехии из-за вторжения россии в Украину. Цель ограничения — давить на рф и поддерживающую вторжение беларусь для завершения войны и защиты интересов Чехии.Однако ограничения с визами будут касаться не всех. Например, россияне и белорусы, уже имеющие вид на жительство, смогут его продолжить. Получить визу или ВНЖ смогут белорусы и россияне, которые являются членами семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС.

Также сохраняется возможность получения визы и видов на жительство, "если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел".