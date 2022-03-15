Чехия не допустит Россию и Китай к строительству АЭС

Парламент Чехии запретил привлекать компании из РФ и Китая к строительству нового блока электростанции Дукованы.
Об этом сообщает чешское информагентство CTK в среду, 16 июня.
Отмечается, что для достройки АЭС можно использовать технологии только от поставщиков из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства. Россия и Китай не входят в число этих стран.
Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек согласился с данной поправкой.
Напомним, в апреле власти Чехии исключили Росатом из тендера на расширение АЭС Дукованы на фоне шпионского скандала. К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Росатом тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что "мирный атом" должен быть вне политики.
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