Чехия в своей новой оборонной стратегии признать россию как "самую серьезную угрозу для страны". Этот шаг, как сообщается, предоставит правительству больше ресурсов для укрепления оборонного сектора.
Информацию об этом предоставил портал Seznam Správy в четверг, 28 сентября.
Согласно имеющемуся у издания документу, эта позиция находится на финальной стадии утверждения.
Информацию об этом предоставил портал Seznam Správy в четверг, 28 сентября.
Согласно имеющемуся у издания документу, эта позиция находится на финальной стадии утверждения.
Новая стратегия подчеркивает необходимость членства Чехии в НАТО, особенно в свете событий в Украине, и призывает Альянс сдерживать потенциальных противников и гарантировать защиту от возможной агрессии.
Документ также подчеркивает растущую агрессивность россии и объявляет главной задачей оборонной политики Чехии всестороннюю подготовку к долгосрочной оборонительной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием.
Согласно новой стратегии, Чехия планирует создать сильные и хорошо подготовленные вооруженные силы, а также готовится к возможной переброске большого числа сил союзников.
Документ также подчеркивает растущую агрессивность россии и объявляет главной задачей оборонной политики Чехии всестороннюю подготовку к долгосрочной оборонительной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием.
Согласно новой стратегии, Чехия планирует создать сильные и хорошо подготовленные вооруженные силы, а также готовится к возможной переброске большого числа сил союзников.
Важно отметить, что новая стратегия также подчеркивает важность активной поддержки обороны Чешской Республики не только профессиональными военными, но и подготовленными резервистами, играющими значительную роль в обеспечении национальной безопасности.
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