Чехия намерена признать россию главной угрозой

09:44 29 сентября Киев, Украина





Информацию об этом предоставил портал Seznam Správy в четверг, 28 сентября.



Согласно имеющемуся у издания документу, эта позиция находится на финальной стадии утверждения. Чехия в своей новой оборонной стратегии признать россию как "самую серьезную угрозу для страны". Этот шаг, как сообщается, предоставит правительству больше ресурсов для укрепления оборонного сектора.Информацию об этом предоставил портал Seznam Správy в четверг, 28 сентября.Согласно имеющемуся у издания документу, эта позиция находится на финальной стадии утверждения.

В документе Министерства обороны Чехии говорится: "Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чешской Республики и ее союзников в долгосрочной перспективе".

Новая стратегия подчеркивает необходимость членства Чехии в НАТО, особенно в свете событий в Украине, и призывает Альянс сдерживать потенциальных противников и гарантировать защиту от возможной агрессии.



Документ также подчеркивает растущую агрессивность россии и объявляет главной задачей оборонной политики Чехии всестороннюю подготовку к долгосрочной оборонительной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием.



Согласно новой стратегии, Чехия планирует создать сильные и хорошо подготовленные вооруженные силы, а также готовится к возможной переброске большого числа сил союзников.

Директор Департамента оборонной политики и стратегии Министерства обороны, Ян Йиреш, подчеркивает: "Чехия занимает особую позицию в оборонных планах альянса из-за нашего географического расположения. Очевидно, что в рамках любых мер сдерживания или даже операции коллективной обороны по территории Чешской Республики будут двигаться десятки тысяч военных союзников".

Важно отметить, что новая стратегия также подчеркивает важность активной поддержки обороны Чешской Республики не только профессиональными военными, но и подготовленными резервистами, играющими значительную роль в обеспечении национальной безопасности.